Сафонову потребовалась медицинская помощь в финале Лиги чемпионов

Российскому вратарю французского «ПСЖ» Матвею Сафонову потребовалась медицинская помощь во время финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом».

Сафонов столкнулся головой с одноклубником Маркиньосом на 26-й минуте игры. Вратарю оказали помощь, и он смог продолжить игру. При этом во время того, как с Сафоновым работали врачи, у «ПСЖ» начал разминаться вратарь Люка Шевалье.

Финал Лиги чемпионов 2026 года проходит на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток для команд прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, впереди «Арсенал» — 1:0, гол на 6-й минуте оформил Кай Хаверц.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0. В текущем сезоне в полуфинальных встречах «ПСЖ» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико». Лондонский клуб впервые за 20 лет сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку перед финалом Лиги чемпионов.