«Важно, что мир спорта поддержал его»: Плющенко о переходе сына в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале высказался о переходе своего сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана и заявил о важности поддержки этого решения.

«На самом деле, мне было очень важно, что весь мир спорта поддержал моего сына. Спортивная карьера — короткая, сложная и непредсказуемая. Таких динозавров, как я, который катался на Олимпиаде в 31 год, уже не сыскать», — отметил он.

Этим высказыванием Плющенко отреагировал на слова Алексея Ягудина, поддержавшего его сына.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев негативно оценил переход сына Плющенко под флаг Азербайджана.