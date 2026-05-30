«ПСЖ» и «Арсенал» назвали составы на финал Лиги чемпионов, Сафонов сыграет

Французский «ПСЖ» и английский «Арсенал» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов сезона-2025/26.

«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Льюис-Скелли, Москера, Инкапье, Троссард, Райс, Эдегор, Сака, Хаверц.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени. В составе парижского клуба на поле с первых минут должен появиться российский вратарь Матвей Сафонов, который по ходу сезона выиграл конкуренцию у Луки Шевалье.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0. В текущем сезоне в полуфинальных встречах «ПСЖ» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико». Лондонский клуб впервые за 20 лет сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку перед финалом Лиги чемпионов.