Определился первый финалист чемпионата мира по хоккею

Сборная Швейцарии одержала крупную победу над национальной командой Норвегии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею — 2026 и вышла в финал турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:0. В составе швейцарской команды шайбы забросили Кристоф Берчи, Денис Мальгин, Кен Егер, Дамьен Риа, Нико Хишир и Тео Рошетт.

Во втором полуфинале сыграют Канада и Финляндия. Их матч состоится 30 мая, стартовая сирена прозвучит в 21:00 по московскому времени. Матчи за финал и третье место состоятся 31 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

