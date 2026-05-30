Российская теннисистка вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка Калинская пробилась в четвертый круг «Ролан Гаррос», обыграв Осорио
TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В третьем круге ее соперницей была представительница Колумбии Камила Осорио. Встреча, которая длилась 2 часа 6 минут, завершилась в трех сетях с результатом 6:3, 0:6, 6:2. Калинская подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. Осорио сделала также один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

По ходу второго сета, который Калинская проиграла со счетом 0:6, она брала медицинский тайм-аут. Прямо во время гейма судья Мария Чичак спустилась к теннисистке, отправила ее на скамейку и вызвала врачей.

В следующем раунде турнира россиянка сыграет с победительницей противостояния между Кори Гауфф и Анастасией Потаповой.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Арина Соболенко выбила с «Ролан Гаррос» бывшую россиянку Дарью Касаткину.

 
