«Дай мне бой за пояс»: боец Павлович обратился к главе UFC после победы за 39 секунд

Российский боец Сергей Павлович после победы над представителем Бразилии Таллисоном Тейшейрой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 277 в Макао обратился к главе промоушена Дане Уайту.

«Дана, дай мне бой за пояс. Или претендентский бой. Я хочу пояс. Мне без разницы, кто победит: Ган или Перейра. Я тренируюсь, я пашу. Я здесь для того, чтобы забрать пояс. Я хочу пояс», — сказал он после боя.

Поединок продлился всего 39 секунд, Павлович отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде. Сначала российский боец провел хорошую ударную комбинацию, пошатнув оппонента ростом в 201 см, а затем еще раз удачно попал и бросился добивать Тейшейру, и рефери принял решение остановить их бой.

На счету 34-летнего россиянина теперь 21 победа, из которых 16 нокаутом, и три поражения в ММА. В UFC на его счету девять побед и три поражения, он занимает третье место в рейтинге тяжелого веса. Его соперник, 26-летний бразилец Таллисон Тейшейра одержал девять побед при теперь двух поражении в карьере. В UFC у него две победы и два проигрыша, он находится на 15-й строчке рейтинга.

