Соболенко выбила с «Ролан Гаррос» бывшую россиянку Касаткину

Hollie Adams/Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая возглавляет мировой рейтинг, вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче третьего круга она обыграла бывшую россиянку Дарью Касаткину, которая сейчас представляет Австралию. Встреча, которая продлилась 1 час 16 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 7:5.

Соболенко один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем раунде представительница Белоруссии сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Касаткина рассказала, что стала гражданкой Австралии 17 января. О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Ранее Диана Шнайдер обыграла украинку и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

 
