Фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку перед финалом Лиги чемпионов

Фанаты французского «ПСЖ» и английского «Арсенала» устроили массовую драку в Будапеште за несколько часов до старта финального матча Лиги чемпионов. Соответствующие видеозаписи стали распространяться в социальных сетях.

На улицах венгерской столицы в этот день одновременно дежурят около четырех тысяч сотрудников правопорядка, что стало рекордом за всю историю города.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени. В составе парижского клуба на поле с первых минут должен появиться российский вратарь Матвей Сафонов, который по ходу сезона выиграл конкуренцию у Луки Шевалье.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0. В текущем сезоне в полуфинальных встречах «ПСЖ» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико». Лондонский клуб впервые за 20 лет сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее сборная России обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов.

 
