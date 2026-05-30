Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Российский боец Павлович одержал победу в бою UFC за 39 секунд

Россиянин Павлович за 39 секунд победил бразильца Тейшейру в бою UFC
Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Российский боец Сергей Павлович одержал уверенную победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 277 в Макао, Китай.

Его соперником был представитель Бразилии Таллисон Тейшейра. Поединок продлился всего 39 секунд, Павлович отправил своего соперника в нокаут уже в первом раунде. Сначала российский боец провел хорошую ударную комбинацию, пошатнув оппонента ростом в 201 см, а затем еще раз удачно попал и бросился добивать Тейшейру, и рефери принял решение остановить их бой.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий основного карда.

На счету 34-летнего россиянина теперь 21 победа, из которых 16 нокаутом, и три поражения в ММА. В UFC на его счету девять побед и три поражения, он занимает третье место в рейтинге тяжелого веса. Его соперник, 26-летний бразилец Таллисон Тейшейра одержал девять побед при теперь двух поражении в карьере. В UFC у него две победы и два проигрыша, он находится на 15-й строчке рейтинга.

Ранее стало известно, сколько раз Конора Макгрегора проверяли на допинг в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
«LO» вместо «LOGIN»: как Пентагон почти изобрел интернет и что было дальше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!