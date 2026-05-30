Сборная России обратилась к Сафонову перед финалом Лиги чемпионов

Сборная России по футболу обратилась к вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову перед финальным матчем Лиги чемпионов, передает пресс-служба команды.

«Сегодня наш вратарь вместе с «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов. Желаем Моте удачи в борьбе за главный европейский трофей!» — сказано в сообщении.

Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» начнется 30 мая. «Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах.

Для «ПСЖ» этот финал — второй в истории клуба. В 2020 году парижане проиграли «Баварии». «Арсенал» ни разу не побеждал в Лиге чемпионов и не доходил до финала раньше.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

