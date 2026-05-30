«Ливерпуль» объявил об увольнении главного тренера

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот покинул пост
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил об увольнении главного тренера Арне Слота. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Слота с «Ливерпулем» был рассчитан до 2027 года, но стороны расторгли его досрочно. Решение принято по итогам рассмотрения результатов прошедшего сезона. По информации СМИ, основным кандидатом на должность является испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола.

47-летний нидерландец возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года, сменив Юргена Клоппа. В дебютном сезоне-2024/25 клуб стал чемпионом Англии. В завершившемся сезоне-2025/26 команда финишировала на пятом месте в Премьер-лиге.

Также в этом сезоне «Ливерпуль» дошел до четвертьфинала Кубка Англии, 1/8 финала Кубка лиги, проиграл в матче за Суперкубок страны и остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов.

До работы в Англии Слот тренировал нидерландские клубы АЗ и «Фейенорд». С роттердамцами он выиграл чемпионат Нидерландов, Кубок страны и вышел в финал Лиги конференций УЕФА в 2022 году.

