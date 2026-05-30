Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

«Заглянул в глаза, ничего не увидел»: боец Павлович о поединке с бразильским бойцом

Павлович о предстоящем бое с Тейшейрой: нужно выходить и делать свое дело
Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о предстоящем поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 277 в китайском Макао. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я заглянул в глаза оппоненту, но пока ничего не увидел. Мне кажется, все эти эмоциональные истории — это так… Все решается в клетке. Не стоит обращать внимание на прочие вещи, нужно выходить на бой и делать свое дело», — сказал Павлович.

Поединок состоится 30 мая. «Газета» будет вести текстовую онлайн-трансляцию событий основного карда.

На счету 34-летнего россиянина 20 побед, из которых 15 нокаутом, и три поражения в ММА. В UFC на его счету 8 побед и три поражения, он занимает третье место в рейтинге тяжелого веса. Его соперник, 26-летний бразилец Таллисон Тейшейра одержал 9 побед при одном поражении в карьере. В UFC у него две победы и один проигрыш, он находится на 15-й строчке рейтинга.

Ранее стало известно, сколько раз Макгрегора проверяли на допинг в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!