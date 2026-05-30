«Заглянул в глаза, ничего не увидел»: боец Павлович о поединке с бразильским бойцом

Павлович о предстоящем бое с Тейшейрой: нужно выходить и делать свое дело

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о предстоящем поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 277 в китайском Макао. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я заглянул в глаза оппоненту, но пока ничего не увидел. Мне кажется, все эти эмоциональные истории — это так… Все решается в клетке. Не стоит обращать внимание на прочие вещи, нужно выходить на бой и делать свое дело», — сказал Павлович.

Поединок состоится 30 мая. «Газета» будет вести текстовую онлайн-трансляцию событий основного карда.

На счету 34-летнего россиянина 20 побед, из которых 15 нокаутом, и три поражения в ММА. В UFC на его счету 8 побед и три поражения, он занимает третье место в рейтинге тяжелого веса. Его соперник, 26-летний бразилец Таллисон Тейшейра одержал 9 побед при одном поражении в карьере. В UFC у него две победы и один проигрыш, он находится на 15-й строчке рейтинга.

