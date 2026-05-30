Во Франции рассказали об отношениях Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Panoramic/Global Look Press/PSG

Французский журналист Лоик Танзи рассказал о взаимоотношениях между российским вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильей Забарным. Его слова передает «Чемпионат».

«Когда камера включена, они не могут показывать, что пожимают руки, не могут улыбаться друг другу. Я думаю, когда камера выключается, они могут общаться. Понятно, что они не друзья, но поздороваться и немного поговорить — вполне. По крайней мере, пока все это не проблема на поле», — сказал Танзи.

Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» начнется 30 мая. «Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова.

Ранее сообщалось, что Сафонов и Забарный будут сидеть рядом в раздевалке перед финалом ЛЧ.

 
