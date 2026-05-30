Экс-футболист сборной России назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита финального матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и лондонским «Арсеналом». Его слова передает News.ru.

«Я считаю фаворитом «ПСЖ». Но «Арсенал» просто так не сдастся. «ПСЖ» помнит о разгромном поражении от «Челси» в финале клубного чемпионата мира, они понимают, что такое не должно повториться», — сказал Булыкин.

Для «ПСЖ» этот финал — второй в истории клуба. В 2020 году парижане проиграли «Баварии». «Арсенал» ни разу не побеждал в Лиге чемпионов и не доходил до финала раньше.

В «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который ранее играл за «Локомотив» и «Рубин».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Эйфелеву башню подсветили в цветах «ПСЖ» перед финалом Лиги чемпионов.