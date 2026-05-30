Джокович объяснил свое сенсационное поражение на «Ролан Гаррос»

Джокович после вылета с «Ролан Гаррос» заявил, что у него закончились силы
Violeta Santos Moura/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос» признался, что болезненно переживает свое поражение от бразильца Жоао Фонсеки.

«Это тяжелое поражение для меня, учитывая, что я вел в два сета, но надо отдать должное Жоао за заслуженную победу. Без сомнений, он был лучше в ключевых моментах. Не думаю, что я совершил ошибки в своей игре, он просто был лучше», — сказал Джокович.

Встреча, которая продлилась 4 час 57 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Соперником Фонсеки в 1/8 финала «Ролан Гаррос» станет Каспер Рууд или Томми Пол.

Новак Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, обладатель 102 титулов ATP (101 — в одиночном разряде). Теннисист является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема среди мужчин (24, повторяет общее достижение Маргарет Корт), а также по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга среди всех теннисистов (428).

Ранее Джоковича вырвало во время проигранного матча на «Ролан Гаррос».

 
