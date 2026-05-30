В сборной России не ждут допуск на мировую арену в ближайшие три года

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин заявил, что возвращения национальной команды к международным матчам в ближайшие три года не предвидится. Его слова передает «Аргументы и Факты. Красноярск».

«Чтобы оценивать уровень сборной России, надо играть. Сегодня Испания, Голландия, Бельгия прогрессируют, а без международной практики сложно. Ближайшие три года ничего не предвидится», — сказал Первухин.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В апреле 2022 года Федерации регби России (ФРР) объявили о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby), с того момента российские национальные сборные не принимают участия в международных играх.

