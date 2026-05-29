Смолов рассказал, чем его впечатлил Хабиб

erling.haaland/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов признался, что футбольные навыки непобежденного экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова находятся на хорошем уровне. Об этом он рассказал в интервью порталу Legalbet.

Смолов вспомнил, что зимой в Дубае он играл в футбол с Нурмагомедовым, а также с экс-армейцем Миралемом Пьяничем и теннисистом Андреем Рублевым. И именно Хабиб был на высоте.

«Кстати, я был приятно удивлн и впечатлен! Он очень спортивный. И видно, что он часто играет в футбол. Он молодец», — сказал Федор.

По его собственным словам, он едва ли вернется на профессиональный уровень. Последней командой форварда был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако официально не объявлял об окончании карьеры. При этом Смолов рассказал, что поддерживает форму, играя в футбол несколько раз в неделю. Также он заметил, что играет в падел.

Ранее Смолов заявил, что поступил правильно, подравшись в московском кафе.

 
