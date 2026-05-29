Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв 106 ракетке мира

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг «Ролан Гаррос», уступив представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу.

Встреча, которая продлилась 4 часа 22 минуты, завершилась со счетом 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6.

В четвертом круге де Йонг сыграет с Александром Зверевым или Кентен Алисом.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

Ранее Мирра Андреева прошла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».