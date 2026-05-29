Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв 106 ракетке мира

Российский теннисист Хачанов проиграл де Йонгу и вылетел с «Ролан Гаррос»
Dan Hamilton/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг «Ролан Гаррос», уступив представителю Нидерландов Йесперу де Йонгу.

Встреча, которая продлилась 4 часа 22 минуты, завершилась со счетом 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6.

В четвертом круге де Йонг сыграет с Александром Зверевым или Кентен Алисом.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

Ранее Мирра Андреева прошла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!