Стала известна сумма, которую получит Сафонов в случае победы в Лиге чемпионов

Футболисты французского «ПСЖ» получат по €1 млн в случае победы в Лиге чемпионов, передает L'Équipe.

Переговоры о подобном бонусе для команды в начале сезона вели Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья. Такую же сумму игроки «ПСЖ» получили в прошлом году за победу в финале Лиги чемпионов над итальянским «Интером».

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 парижане сыграют с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится 30 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонова включили в топ-10 вратарей мира.