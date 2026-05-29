У «Локомотива» долги свыше 1 млрд рублей

У «Локомотива» нет денег на покупку новых игроков

У «Локомотива» нет бюджета на покупку новых игроков, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Не поможет даже продажа Алексея Батракова. Нужны будут ещё продажи. У клуба сохраняется долг больше 1 млрд рублей после немецких руководителей», — сказал источник.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 36 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Российско премьер-лиги «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», набрав 68 баллов.

