Мадридский «Атлетико» готов купить Ямаля из «Барселоны» за пакет семечек

«Атлетико» сделал пердложение «Барселоне» по трансферу Ямаля за пакет семечек
Pedro Nunes/Reuters

Мадридский «Атлетико» в своих соцсетях обратился к каталонской «Барселоне» по трансферу Ламина Ямаля.

Мадридский клуб предлагает за игрока билеты на концерт Bad Bunny, годовую подписку на ABC и пакет семечек.

«Ждем ответа в ближайшее время, чтобы подготовить анонс», — говорится в публикации.

Ямаль является воспитанником каталонского клуба. Его трансферная стоимость по мнению Transfermarkt оценивается в 200 миллионов евро.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Ямаль обошел Килиана Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов.

 
