В сборной Египта объяснили, почему Салах не играл в матче с командой России

Салах не был готов к матчу со сборной России

Пресс-атташе сборной Египта Мохаммед Мурад рассказал, что футболист Мохаммед Салах не был готов сыграть в матче со сборной России, передает Sport24.

«Салах присоединился к сбору команды лишь за день до матча. Он не был готов, и наш главный тренер решил поберечь его», — сказал Мурад.

28 мая сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Встреча, которая проходила на Каирском международном стадионе, завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее футболистам сборной России вручили медали после поражения от Египта.