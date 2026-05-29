Бивол оказался тяжелее соперника перед боем

Бивол оказался на 50 граммов тяжелее Айферта перед боем в Екатеринбурге

Российский боксер Дмитрий Бивол и немец Михаэль Айферт прошли церемонию взвешивания на стадионе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге перед титульным поединком в полутяжелом весе.

Бивол показал на весах 79,100 кг, его соперник — 79,050 кг. Разница составила 50 граммов в пользу россиянина.

Бой состоится 30 мая на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало — в 21:30 по московскому времени. Для Айферта это первый выход на титульный бой в карьере. Он подходит к этому поединку на серии из семи побед подряд. Бивол защищает свои чемпионские пояса.

35-летний Бивол владеет поясами WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. На профессиональном ринге он дебютировал в 2015 году, стал чемпионом мира в 2017-м, а в 2025-м завоевал статус абсолютного чемпиона. В последнем бою он победил в реванше Артура Бетербиева.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года.

Ранее Бивол заявил о готовности провести третий бой с Бетербиевым.