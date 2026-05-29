«На Украине ее бы сожрали»: Валуев об инциденте на ЧЕ по художественной гимнастке

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал инцидент на чемпионате Европы, где украинская спортсменка закрыла глаза и надела наушники во время гимна России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если бы девочка этого не сделала и после приехала к себе домой, то ее бы сожрали. Представляете, что бы ей устроили, да? Это их не красит, конечно, она еще ребенок, ведь это юношеские соревнования. Уверен, что это все прописано в регламенте во всех федерациях. Если санкции к украинской стороне не последовали, значит их ждать не стоит», — сказал Валуев.

28 мая россиянка Яна Заикина выиграла юниорский турнир в упражнении с лентой, Краинская стала второй. На церемонии награждения украинская гимнастка надела наушники и закрыла глаза, чтобы не слышать гимн России.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном.

Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

Ранее София Ильтерякова прошла в финалы ЧЕ с мячом и обручем.