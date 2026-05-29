38-летний Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026

Месси попал в заявку сборной Аргентины на свой шестой чемпионат мира

Нападающий Лионель Месси вошел в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу.

Этот чемпионат станет шестым мировым первенством для 38-летнего форварда.

Сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка мира и Кубка Америки. Команда сыграет в группе J против сборных Алжира, Австрии и Иордании.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

