Призер ЧМ: каждый день просыпаюсь с мыслью, что хочу выступить на Олимпиаде

Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Варвара Кузьминова мечтает выступить на Олимпийских играх. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru», высказавшись также о том, кто является для нее спортивным ориентиром.

«Конечно, раньше для меня звездой была Татьяна Каширина, мне хотелось быть как она. Но сейчас, мне кажется, такого нет. Я рада за всех девчонок, которые у нас в сборной, мы все дружим, общаемся. И сейчас, как мне кажется, есть только я и штанга — и больше никого.

«Олимпиада — мечта или цель? Сейчас, наверное, уже цель. И мечта тоже. Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что хочу выступить на Олимпийских играх. Сейчас понятно, что времени остается не так много.

И, конечно, это цель, идти к которой безумно тяжело. Шанс есть, но это нелегкий путь, и не каждый спортсмен его проходит. Это сложная работа. Самое главное — не сдаваться, идти вперед, несмотря на какие-то трудности», — сказала спортсменка.

Кузьминова, помимо трех бронзовых медалей мирового первенства, завоевала серебро чемпионата Европы — 2026. Является двукратной обладательницей Кубка России, также дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов России.

Ранее Кузьминова рассказала о чувстве ответственности.