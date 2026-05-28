Призер ЧМ об ответственности: когда так выстрелила, нельзя падать

Тяжелоатлетка Кузьминова: когда так выстрелила, нельзя падать
Владимир Астапкович/РИА Новости

Трехкратный бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Варвара Кузьминова призналась, что испытывает ответственность за свои результаты. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Не пугает ли, что на меня навешивают ярлыки, а вместе с ними приходит большая ответственность? Больше, чем раньше, — да, в какой-то степени. Но я стараюсь на это не обращать внимания, потому что самое главное — поднимать штангу. Конечно, сложно держать уровень, не хочется упасть в грязь лицом. Потому что когда так выстрелила, нельзя падать. В жизни нет ничего невозможного. Я негатива не испытываю, тренер меня успокаивает, подчеркивая, что мы никому ничего не должны. Мы занимаемся любимым делом и делаем его в первую очередь для себя. Конечно, приятно, что люди так обо мне говорят, это вдохновляет», — сказала спортсменка.

Она также высказалась результате 112 кг в рывке на чемпионате Европы. В течение нескольких часов, до выступления соперницы из Финляндии, это был юниорский рекорд. Варвара объяснила, почему в тот момент не появилось веры в возможную победу на турнире.

«В рывке — да, шансы были 50 на 50. Но в толчке и в сумме было понятно, что не получится выиграть. Мы выступали раньше остальных — очень сложно бороться заочно, потому что не знаешь, что соперницы могут поднять. Если бы я была в первой группе, возможно, было бы иначе», — предположила она.

Кузьминова, помимо трех бронзовых медалей мирового первенства, завоевала серебро чемпионата Европы — 2026. Является двукратной обладательницей Кубка России, также дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов России.

