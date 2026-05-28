Экс-игрок сборной не ждет ажиотажа от матчей с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Экс-игрок Булыкин: в оставшихся матчах сборной не будет ажиотажа, как с Египтом

Товарищеские матчи сборной России против команд Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго не вызовут такого интереса, как противостояние с соперниками из Египта. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий российской национальной команды, а также московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

«В оставшихся двух матчах, думаю, ажиотаж будет уже не такой, как перед игрой с Египтом, который и на чемпионат мира едет, и за который Салах играет, хоть он и не вышел, к сожалению. У тех сборных и уровень слабее, наши должны с большим количеством голов выигрывать. Но настроение будет уже не такое», — считает Булыкин.

Российская команда сегодня уступила египтянам со счетом 0:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Автором единственного мяча в ворота нашей команды Мостафа Абдельрауф, он отличился на 65-й минуте. Нашей сборной предстоит еще две игры: 6 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина примут сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде — команду Тринидада и Тобаго.

