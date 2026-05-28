Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

«Все проблемы от поля»: Карпин о поражении сборной России от Египта

Карпин назвал поле главной причиной поражения сборной России от Египта
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении его команды от Египта в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться. После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону», — сказал Карпин.

Встреча, которая проходила на Каирском международном стадионе, завершилась со счетом 1:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее сборную Египта назвали одним из самых сильных соперников для России.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!