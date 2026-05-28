«Все проблемы от поля»: Карпин о поражении сборной России от Египта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении его команды от Египта в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться. После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону», — сказал Карпин.

Встреча, которая проходила на Каирском международном стадионе, завершилась со счетом 1:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее сборную Египта назвали одним из самых сильных соперников для России.