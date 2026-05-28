Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Россияне завоевали золотые медали на этапе «Маре Нострум»

Российские пловцы взяли три золота на этапе «Маре Нострум» во Франции
Максим Богодвид/РИА Новости

Российские спортсмены Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова заняли первые места на этапе международного турнира по плаванию «Маре Нострум» во Франции.

Лифинцев победил на стометровке на спине с результатом 53,33 секунды. Вторым финишировал россиянин Павел Самусенко (53,74).

Пригода стал лучшим на дистанции 200 метров брассом, показав время 2 минуты 10,16 секунды. Серебро завоевал еще один представитель России Александр Жигалов (2:10,37).

Чикунова лидировала на двухсотметровке брассом среди женщин. Ее результат составил 2 минуты 22,09 секунды.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее был побит мировой рекорд в ходе «Олимпиады на стероидах».

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!