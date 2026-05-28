Россияне завоевали золотые медали на этапе «Маре Нострум»

Российские пловцы взяли три золота на этапе «Маре Нострум» во Франции

Российские спортсмены Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова заняли первые места на этапе международного турнира по плаванию «Маре Нострум» во Франции.

Лифинцев победил на стометровке на спине с результатом 53,33 секунды. Вторым финишировал россиянин Павел Самусенко (53,74).

Пригода стал лучшим на дистанции 200 метров брассом, показав время 2 минуты 10,16 секунды. Серебро завоевал еще один представитель России Александр Жигалов (2:10,37).

Чикунова лидировала на двухсотметровке брассом среди женщин. Ее результат составил 2 минуты 22,09 секунды.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

