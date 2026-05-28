Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Египтом

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил стартовый состав на товарищеский матч с командой Египта.

Капитаном команды назначен Дивеев, место в воротах занял Агкацев. В стартовом составе также выйдут Вахания, Сильянов, Круговой, Батраков, Кисляк, Антон Миранчук, Глушенков, Сергеев, Обляков.

Матч между сборными России и Египта состоится 28 мая на Каирском международном стадионе. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборную Египта назвали одним из самых сильных соперников для России.