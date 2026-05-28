Российская теннисистка впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Теннисистка Калинская обыграла Корнееву и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла соотечественницу Алину Корнееву во втором круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Калинская занимает 24-е место в мировом рейтинге. Для нее это первый выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. Алина Корнеева располагается на 117-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В третьем круге Анна Калинская сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и колумбийкой Камилой Осорио.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Янник Синнер сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге.

 
