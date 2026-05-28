Синнер сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге

Первая ракетка мира Янник Синнер проиграл 56-й ракетке мира аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло во втором круге «Ролан Гаррос» в Париже.

Матч продолжался 3 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

Синнер уверенно выиграл первые две партии, а в третьем сете вел 5:1. Однако затем он упустил три гейма подряд, после чего взял медицинский перерыв, пожаловавшись на головокружение и тошноту.

В третьем круге Черундоло встретится с победителем пары Мартин Ландалусе (Испания) — Вит Копршива (Чехия).

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025, Открытый чемпионат США — 2024; Уимблдон-2025); победитель двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025); победитель теперь 29 турниров ATP (из них 28 в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Диана Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

 
