Теннисистка Шнайдер вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Во втором раунде Шнайдер переиграла представительницу США Маккартни Кесслер. Встреча продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1. За матч россиянка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

В следующем круге Шнайдер встретится с украинкой Александрой Олейниковой.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

 
