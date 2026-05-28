Сборную Белоруссии допустили до чемпионата мира по хоккею

Сборную Белоруссии допустили до юниорского чемпионата мира по хоккею 2027 года

Сборная Белоруссии допущена до участия в юниорском чемпионате мира по хоккею 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккейный Бульбаш».

Сборная Беларуси U18 на юниорском чемпионате мира по хоккею 2027 года сыграет в группе со Словакией, Чехией, Канадой, Финляндией в группе B. В группу А попали юниорские сборные Швеции, Латвии, США, Дании и Норвегии.

Мировое первенство среди юниоров состоится в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года.

Российская команда турнир пропустит. 28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее в ФХР заявили, что решение IIHF не означает моментального возвращения России на турниры.