Президент ХК ЦСКА рассказал об изменениях в клубе

Хоккейный клуб ЦСКА рассчитывает сохранить состав игроков 2009 года рождения, заявил президент клуба Игорь Есмантович официальному сайту хоккейного клуба.

Он отметил, что это «золотые по таланту ребята».

«Проблема отъезда за границу существовала и будет существовать. Мы бы хотели, чтобы все наши ребята остались. Ведем с ними переговоры, убеждаем, пытаемся объяснить, что развиваться надо в нашей стране и не надо уезжать», — сказал он.

Есмантович добавил, что с прошлого года в клубе многое изменилось.

«Мы утвердили с начала прошлого сезона общую стратегию общества, ввели новые нормативы, связанные с тренерами. У нас стало два тренера на каждый возраст автоматически. Это немного меняет регламент проведения тренировок и игр», — отметил президент ХК ЦСКА.

По его словам, появление двух тренеров позволило распределить нагрузку.

«Компания «Роснефть» в этом плане пошла нам навстречу. Она всегда идет навстречу, но этот факт — помочь утвердить и развить нашу стратегию детской спортивной школы — дал результат», — сказал он.

Также Есмантович рассказал, как продвигается строительство нового ледового дворца на Ленинградском проспекте.

«Строительство ледового дворца приходится на непростое время для нашей страны, когда все сражаются и нацелены на СВО. Наша головная компания «Роснефть» в этом плане уделяет огромное внимание вопросу новой арены, патронирует его и развивает наш клуб. Мы строим свой стадион. Возвращение в родной дом запланировано в середине или конце 2028 года», — заключил он.