Валиева и Трусова попали в основной состав сборной России

Павел Бедняков/РИА Новости

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФККР) утвердил состав национальной сборной России на следующий сезон. Об этом сообщает «Тверь и спорт».

Согласно опубликованной информации, в состав включены Аделия Петросян, Камила Валиева, Александра Трусова (Игнатова), Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и Мария Захарова.

И Трусова, и Валиева возобновили карьеру после перерыва.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее появилась информация, что академия Евгения Плющенко планирует пригласить французского хореографа.

 
