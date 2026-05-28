Плющев: пока в хоккее есть прибалтийское лобби, оно и дальше будет нехорошо пахнуть

Решение президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа не переизбираться на новый срок не влияет на восстановление в правах российских хоккеистов. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Нет, это совершенно не играет роли. Я думаю, что совершенно другие структуры, другие общественные деятели различных видов спорта и федераций различных стран пересматривают позицию нейтралитета или глупой поддержки русофобских действий. Пока существует прибалтийское лобби, оно и дальше будет нехорошо пахнуть. Ну ничего, переживем, потому что мир состоит не из них, а из стран, которые вполне в состоянии оценить все, что происходит в мире и в спортивном движении», — убежден Плющев.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее в Госдуме призвали относиться к отмене отстранения хоккеистов с осторожным оптимизмом.