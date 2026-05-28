«Русофобские писки всем надоели»: экс-тренер сборной — об отмене отстранения хоккеистов

Алексей Даничев/РИА Новости

Руководители Международной федерации хоккея приняли решение об отмене аннулирования отстранения российских хоккеистов, исходя из текущей обстановки в мировом спорте. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, заметив, что русофобские высказывания отдельных стран многим уже надоели.

«Лед тронулся, это однозначно. Судя по всему, на эти решения влияет внешнеполитическая деятельность нашей страны, а также тех стран, которые достаточно положительно к нам относятся. И их члены, которые входят в различные международные спортивные комитеты, наверное, начинают понимать, что происходит и почему. И если отдельные федерации уже не просто допускают наших спортсменов в различных видах спорта к соревнованиям, но еще и с флагом и гимном, то многие считают, что россиянам стоять в стороне и быть на обочине спортивного движения неправильно, надо пересматривать позицию.

И, наверное, не ориентируются на «великие» прибалтийские республики, которые из себя корчат монстров. Наверное, эти русофобские писки всем надоели», — считает специалист.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее ФХР объяснила, что означает решение об аннулировании отстранения.

 
