Решение IIHF о недопуске сборной России по хоккею аннулировано

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с IIHF. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России», — указал Дегтярев.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее стало известно, что Канада сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею.