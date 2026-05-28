«Не знаем, что будем делать»: Чимаев просит реванш с чемпионом UFC Стриклендом

Представляющий ОАЭ боец Хамзат Чимаев просил бой-реванш с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шоном Стриклендом, представляющим США. Об этом в комментарии The Boone 29 рассказал глава промоушена Дана Уайт, его слова опубликованы в социальной сети X.

«Прямо сейчас Хамзат просит реванш со Стриклендом. Вот чего он хочет. Мы еще не знаем, что будем делать дальше. Хочет ли реванш сам Стрикленд? Стрикленд будет драться с кем угодно», — заявил Уайт.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее Конор Макгрегор отказался подписывать новый контракт с UFC.