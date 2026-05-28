«Все включено»: стали известны планы Овечкина на отпуск

Хоккеист Овечкин отправится отдыхать в Турцию по системе «все включено»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на месяц отправится отдыхать в Турцию. Об этом в комментарии «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Скоро он по традиции отправится на месяц в Турцию в тот же отель по системе «все включено», где и отдыхал в последние годы. Снова будет делать зарядку на лужайке, играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Своим привычкам Александр не изменяет», — указал источник.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли. В последний раз клуб выигрывал трофей в 2018 году.

Ранее Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026 по футболу.

 
