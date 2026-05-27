«Здоровый и не тупой»: Карпин высказался о скором рождении сына

Карпин выразил надежду, что его будущий сын будет здоровым и не тупым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от скорого рождения сына. Его слова приводит РИА Новости.

«Я и до этого счастлив был. Да, хотелось мальчика, но на этом свет клином не сошелся. Хочется, чтобы был здоровый и не тупой», — заявил он.

У Карпина впервые родится мальчик. Для Карпина брак с Дарьей стал третьим. Пара поженилась 10 июня 2017 года в в эстонском городе Нарва-Йыэсуу, в браке у них родилось две дочери — Дарья (род. 4 сентября 2018), Александра (род. 4 апреля 2020).

Ближайший матч российские футболисты под руководством Карпина проведут с командой Египта 28 мая в Каире. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

