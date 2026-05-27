«Самый сильный соперник за последние годы»: Карпин о сборной Египта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал национальную команду Египта одним из самых сильных соперников для российских футболистов за последние годы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Знаем про Египет все, что возможно, что в доступе. Посмотрели много матчей, где-то 50 на 50 играют и в 2, и в 3 центральных (защитника). Как завтра выйдут, четкого понимания нет, это самое большое изменение. Много нюансов, деталей. Это самый сильный соперник за последние годы, они готовятся к чемпионату мира», — указал он.

Встреча между сборными состоится 28 мая в Каире. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

