В Индии демонтируют 21-метровую статую Месси, установленную в декабре 2025 года

В Индии планируют демонтировать 21-метровую статую форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом рассказал депутат законодательного собрания штата Западная Бенгалия Шарадват Мукерджи в комментарии «Би-би-си».

«Статуя легенды аргентинского футбола оказалась небезопасной. Мы заметили, что статуя раскачивается на ветру», — указал он.

Статую Месси открыли в декабре 2025 года, сам футболист присутствовал на торжественной церемонии открытия.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее стали известны подробности травмы Месси перед ЧМ-2026.