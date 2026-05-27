Призер ЧМ заявила о высоком уровне организации турниров в России

Организация соревнований по тяжелой атлетике в России находится на высоком уровне. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Варвара Кузьминова.

«Впечатления от чемпионата мира? Могу сказать, что в России у нас организация соревнований в сто раз круче. На высшем уровне, даже в сравнении с чемпионатом мира. Самое крутое, что есть по этому возрасту. У нас все гораздо масштабнее, красивее. А своим выступлением довольна не до конца. За день до соревнований я получила травму спины, это мне помешало», — сказала спортсменка.

Она пояснила, что повреждение оказалось не очень тяжелым и не должно повлиять на тренировки и дальнейшие выступления.

«Дай бог, не повлияет. Сейчас лечу, чтобы все прошло. В целом, все хорошо», — сказала Варвара.

Кузьминова, помимо трех бронзовых медалей мирового первенства, завоевала серебро чемпионата Европы — 2026. Является двукратной обладательницей Кубка России, также дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов России.

