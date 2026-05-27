Агент анонсировал переход в «ПСЖ» самого дорогого футболиста России

Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Итоги» на канале «Это футбол, брат!» заявил, что переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в парижский «ПСЖ» находится на финальной стадии обсуждения.

«Переход Батракова в «ПСЖ» как никогда близок», — сказал Гурцкая.

Ранее появлялась информация, что Батраков интересен клубам из Англии, Испании, Италии и Германии.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Встреча финального тура с участием «Локомотива» и ЦСКА проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Ранее агент Батракова провел телефонный разговор с «ПСЖ».

 
