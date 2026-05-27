«Конечно, из-за меня»: жена Сафонова об успехах вратаря «ПСЖ»

Жена Сафонова с иронией объяснила, почему футболист стал хорошим вратарем

Супруга российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Марина Кондратюк в соцсетях с иронией ответила подписчику, который предположил, что своим успехом футболист обязан ей.

«Тренировался полжизни, выигрывал, старался, боролся за свое место, проявлял характер. Конечно, из-за меня. Что за вопросы?..» — ответила Кондратюк.

Французское издание L'Équipe включила Сафонова в десятку лучших вратарей мира.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах.

30 мая «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

