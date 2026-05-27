Канада сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Канады сыграет со сборной США в четвертьфинале плей-офф чемпионата мира.

Канадцы заняли первое место в группе В, одержав семь побед в семи матчах. Американцы финишировали четвертыми в группе А.

В других четвертьфинальных парах 28 мая сыграют Швейцария против Швеции, Финляндия против Чехии, а также Латвия против Норвегии. Полуфиналы состоятся 30 мая, а финал и матч за третье место — 31 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная США, которая выиграла турнир в прошлом году. В групповом этапе этого чемпионата американцы уступили канадцам со счетом 3:4 в овертайме.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Канада вырвала победу у Чехии на чемпионате мира по хоккею.

 
