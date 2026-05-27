«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли

«Вегас» в третий раз за девять лет вышел в финал Кубка Стэнли
Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» одержали победу над «Колорадо Эвеланш» и вышли в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая проходила в Парадайсе, завершилась со счетом 2:1, а итоговый счет серии стал 4-0 в пользу «Вегаса».

Шайбы в составе «рыцарей» забросили Стоун на пятой минуте и Смит на 55-й. У «Колорадо» на 58-й минуте отличился Габриэль Ландескуг. Российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев не набрали очков в этом матче. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не сыграл из-за травмы.

Команда оформила выход в финал Кубка Стэнли в третий раз за девять лет существования клуба. Финальная игра состоится с победителем встречи «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс», где после трех матчей счет 2-1 в пользу «Каролины».

«Вегас» играл в финале дважды: в дебютном сезоне-2017/18 уступил «Вашингтону» (1-4), а в сезоне-2022/23 обыграл «Флориду» (4-1) и взял трофей.

Ранее Евгений Малкин продлил контракт с «Питтсбургом».

 
